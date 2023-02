Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, arrivati in 194

(ANSA) - LAMPEDUSA, 23 FEB - Sono 158 i migranti soccorsi e sbarcati, durante la notte, a Lampedusa. Trentasette, fra cui tre donne, sono stati intercettati, dalla Guardia di finanza, a Cala Galera. Altri 36 - su un barchino di 7 metri - sono stati bloccati nelle acque portuali, stavano per arrivare al molo.

Tutti hanno dichiarato di essere originari di Costa d'Avorio, Camerun, Siria, Mali, Guinea Conakry, Sudan, Somalia e Yemen. Ieri, con 4 imbarcazioni, sull'isola erano arrivati in 216.

All'alba, all'hotspot di contrada Imbriacola, che nei giorni scorsi ha sfiorato le 3 mila presenze, c'erano 748 ospiti. La Prefettura di Agrigento ha disposto, per la mattinata, un ennesimo trasferimento: 183 verranno imbarcati sulla nave di linea Galaxy che farà rotta verso Porto Empedocle. (ANSA).