A Londra il simposio degli studenti italiani con autorità e vip

Gli studenti italiani nel Regno Unito riuniscono le eccellenze della Penisola in un simposio di tre giorni alla prestigiosa London School of Economics. L'evento, che si apre il 28 febbraio per poi continuare l'1 e il 2 marzo, è organizzato dalla United Italian Societies (Uis), la rete degli studenti italiani in Gran Bretagna, con lo scopo di fare da ponte tra il talento Made in Italy presente e quello futuro, e vede come partner istituzionali l'Ambasciata d'Italia a Londra, il Consolato generale e l'Istituto Italiano di Cultura. Gli ospiti, appartenenti a diversi settori, dall'economia, alle istituzioni fino alla gastronomia, condivideranno con i giovani studenti che si affacciano al mondo del lavoro le loro esperienze, i loro consigli e le loro idee sul futuro dell'Italia. La prima delle tre giornate è dedicata al mondo della finanza e dell'economia. Fra gli ospiti l'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, che si confronterà con la vice direttrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, sul tema della crescita sostenibile e della riduzione del divario generazionale.

L'1 marzo sarà invece dedicato alla politica e alla comunicazione. Ospite d'eccellenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, seguito da un panel tra giornalisti ed esperti della comunicazione. A chiudere la seconda giornata dell'Uis Italian Symposium Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente di Geox, che spiegherà come avere successo nel panorama imprenditoriale italiano. Spazio alla cultura e allo sport invece nella terza giornata, con al centro la gastronomia, il calcio e il web. Terranno una conversazione sulla sostenibilità tra gli chef Cristina Bowerman e Giorgio Locatelli, mentre dialogheranno con il pubblico il giornalista sportivo Fabio Caressa e l'imprenditore digitale Marco Montemagno. A chiudere, l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, il senatore Carlo Cottarelli.