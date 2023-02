Scomparse 67 persone al giorno nel 2022, aumentate del 26%

Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell'anno precedente. Nell'82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. Sono i dati riferiti nella relazione annuale del Commissario di governo per le

persone scomparse, Antonino Bella.

"Minori, adulti e anziani - ha sottolineato presentando la relazione al Viminale - che fanno perdere loro tracce ponendo i familiari in una situazione di grande angoscia, tra speranze e dolore".In media le denunce relative a stranieri sono 41 al giorno, 47 quelle di minori (36 stranieri e 11 italiani): per lo più si tratta di maschi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. L'incremento di denunce di scomparsa di minori è del 47,8% per gli stranieri e del 24,1% per gli italiani. È stato svolto un continuo monitoraggio sulle denunce di scomparsa di minori stranieri provenienti dall'Ucraina, che, nell'anno 2022, sono state 70.

I ritrovamenti sono stati 12.170, il 49,9% delle denunce di scomparsa, un dato in lieve aumento rispetto all'anno precedente. Bella ha sottolineato che continuano a ridursi i

tempi di ritrovamento: il 75% degli scomparsi vengono ritrovati entro la prima settimana. Il 10% dei ritrovamenti è avvenuto in ambito ferroviario e ha riguardato per lo più minori.