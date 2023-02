Marcolin eletta presidente Coordinamento naz. Pari opportunità

(ANSA) - TRIESTE, 22 FEB - La presidente della Commissione regionale Fvg per le pari opportunità tra uomo e donna (Crpo), la friulana Dusy Marcolin, è stata eletta, per acclamazione, alla guida del coordinamento nazionale che riunisce i vertici di tutti gli analoghi organismi di garanzia italiani. Succede a Roberta Mori e resterà in carica per un anno.

La Crpo, organismo consultivo del Consiglio regionale e della Giunta, controlla l'effettiva attuazione dei princìpi di uguaglianza e parità sociale, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta delle donne.

Ricevo "una pesante eredità: è arrivato il momento, con la Conferenza delle assemblee legislative e la nostra ministra di riferimento, Eugenia Roccella, di pensare a un aggiornamento delle linee guida che hanno portato alla nascita delle Commissioni pari opportunità", ha annunciato.

Come primo atto è stato nominato il nuovo ufficio di coordinamento che rispetta il criterio di rappresentanza geografica e politica delle diverse Regioni. Ne fanno parte Maria Franca D'Agostino (Abruzzo), Maria Rosa Porta (Piemonte), Maria Lina Vitturini (Marche), Paola Taufer (provincia di Trento) e Margherita Perretti (Basilicata). (ANSA).