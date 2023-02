Scontro tra detenuti stranieri e napoletani in carcere minorile

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Violenti disordini sono avvenuti ieri pomeriggio carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento dove c'è stato uno scontro tra detenuti stranieri e detenuti napoletani. I disordini si sono protratti fino a notte.

Secondo quanto si apprende, prima che tornasse la calma un gruppo di carcerati ha letteralmente sdradicato la porta blindata di una cella, causando lesioni ai muri della sezione detentiva.

"Gli istituti minorili campani - commentano Auricchio Ciro dell'USPP e Eugenio Ferrandino della UIL P.A. PP - sono diventati una miscela esplosiva a causa della promiscuità tra detenuti italiani e stranieri. Proprio questi ultimi - sottolineano i due sindacalisti - si sono resi resi autori di svariati atti di violenza, anche nei confronti del personale di polizia penitenziaria e sono riluttanti a qualsiasi regola o trattamento penitenziario". In sostanza, secondo Auricchio e Ferrandino, "vanno ad aggiungersi a quelli del nostro territorio aggravando una situazione già precaria". "Chiediamo - concludono i due sindacalisti - la chiusura parziale dell'istituto minorile e l'inizio dei lavori già in calendario e ormai non più rinviabili visto la decadenza strutturale dell'istituto airolese. Complimenti, infine, al comando dell'istituto, che con grande professionalità a evitato il peggio". (ANSA).