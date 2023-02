Meteo: martedì grasso con caldo anomalo, da giovedì pioggie

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Un martedì grasso di caldo anomalo soprattutto sulle Alpi. Poi l'alta pressione che regna da diversi giorni sull'Italia portando tempo stabile e siccità, tra mercoledì e giovedì cederà il posto ad una debole perturbazione atlantica che favorirà un generale aumento della nuvolosità bassa sulle regioni centrali e settentrionali e qualche modesta pioggia nel Centro-Nord. Così Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che annuncia un deciso peggioramento da giovedì, per almeno 4-5 giorni.

Le precipitazioni, anche intense, torneranno, soprattutto nel weekend, al Nord. La neve dovrebbe tornare ad imbiancare le nostre montagne in modo più diffuso da domenica, quando le temperature tenderanno a scendere ovunque di qualche grado. Fino a sabato il termometro segnerà valori autunnali, con massime fino a 25°C in Sardegna e fino a 22°C sulle estreme regioni meridionali. Da domenica, se la tendenza verrà confermata, avremo un calo delle temperature che tra la fine di febbraio e la prima settimana di marzo potrebbero tornare invernali.

Nel dettaglio: - Martedì 21. Al nord: pioviggine in Liguria, nebbie e nubi basse in pianura. Al Centro: molte nubi ovunque. Al Sud: bel tempo prevalente.

- Mercoledì 22. Al nord: prima nebbia poi cielo coperto e piovaschi al Nordovest entro sera. Al centro: nebbie al mattino, poi cielo coperto. Sulla Sardegna, tutto sole. Al Sud: soleggiato salvo nubi basse sulle tirreniche.

- Giovedì 23. Al nord: piogge deboli in arrivo. Al centro: piogge deboli in Toscana. Al sud: ancora tempo stabile e caldo per il periodo.

Tendenza: weekend con sabato piovoso al Nord, ma con clima primaverile, domenica irruzione artica. (ANSA).