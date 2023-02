Covid: Capua, nuovi equilibri per creare la salute circolare

(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - La professoressa Ilaria Capua, dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti ha deciso di rientrare in Italia e insegnare all'Università Johns Hopkins SAIS Europe in qualità di 'Senior fellow of global health', per cercare di intensificare "la collaborazione scientifica tra Europa e Stati Uniti, molto importante per risolvere i problemi legati alla salute globale, alla crisi climatica, alla pandemia".

Capua, nella lezione che ha inaugurato la sua attività nell'ateneo che ha sede a Bologna, ha spiegato come "la salute circolare preveda un'inclusività maggiore. Dobbiamo iniziare a pensare in termini di equilibri nuovi - ha ricordato - dando una mano al nostro pianeta che da solo non ce la fa". Capua ha menzionato non solo la crisi causata dal Covid, ma anche le difficoltà ad avviare importanti campagne vaccinali per sconfiggere l'influenza aviaria per non interrompere il commercio globale di pollo.

"Se si vaccina ci sono conseguenze per il commercio", ha osservato Capua, rivolgendosi direttamente agli ex presidenti del Consiglio Mario Monti e Romano Prodi, seduti in platea ad ascoltarla. "Sono tornata in Italia perché la scienza ha bisogno delle scienze sociali e di altre discipline per progredire - ha concluso -io che predico come una radio l'importanza dell'interdisciplinarità, sono qui a farla e cercare di creare i ponti per arrivare ad una salute circolare e una salute migliore per il sistema di cui siamo ospiti". (ANSA).