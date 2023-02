Corpo carbonizzato nel Pavese, tre arresti, due sono fratelli

(ANSA) - PAVIA, 21 FEB - I carabinieri di Pavia hanno arrestato due fratelli e il compagno di una loro sorella con l'accusa di aver ucciso un egiziano di 44 anni i cui resti furono trovati carbonizzati in un'auto in una zona boschiva a Morsella di Pavia il 14 gennaio.

La vittima, stando alla ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo e della Procura, aveva avuto una figlia con un'altra sorella dei due arrestati e l'omicidio a colpi di pistola calibro 9 e di fucile da caccia era legato a dinamiche familiari. Gli arrestati avrebbero teso un agguato alla vittima, spiega la Procura, la sera dell'11 gennaio.

La vittima si chiamava Mohamed Ibrahim Mansour. Gli arrestati sono Massimo e Claudio Rondinelli e Luigi D'Alessandro, compagno di una delle loro sorelle.

Durante le indagini i carabinieri hanno utilizzato in particolare intercettazioni telefoniche e telematiche incrociate con diverse testimonianze, oltre ai cani molecolari.

L'11 gennaio l'agguato fu organizzato in un capannone industriale a Cassolnovo (Pavia) dove la vittima viveva e fu eseguito con almeno tre colpi di fucile da caccia calibro 12 e uno di pistola. (ANSA).