Scontro tra auto e camion, muore un ragazzo di 21 anni

(ANSA) - FORLÌ, 20 FEB - Incidente mortale sulla Bidentina, la strada che collega il forlivese con l'Appennino. A perdere la vita un 21enne residente a Galeata. Il giovane, al volante della sua Fiat Punto, si stava, attorno alle 8, recando al lavoro quando, per cause ancora da chiarire, poco fuori il centro abitato della cittadina appenninica si è scontrato con un mezzo pesante che procedeva in senso inverso, diretto verso monte. Lo scontro frontale non ha dato scampo al 21enne, morto sul colpo.

Illeso, ma sotto choc, il conducente del mezzo pesante, adibito al trasporto di animali. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo del giovane dall'auto.

Il personale sanitario non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell' automobilista a causa dei traumi subiti nello schianto.

Per permettere i soccorsi, il recupero dei mezzi e la rimessa in sicurezza del tratto stradale, la Bidentina è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per oltre un'ora con deviazione sulla viabilità secondaria. (ANSA).