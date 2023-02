Migranti: capo dipartimento Libertà civili, svuotare hotspot

(ANSA) - LAMPEDUSA, 20 FEB - Fra stasera e domani saranno 1.200 i migranti che lasceranno l'hotspot di Lampedusa dove, oltre ai traghetti, alle navi militari e alle motovedette, verrà appositamente impegnato anche un aereo con 180 posti. La priorità è intanto svuotare la struttura di contrada Consolida che, all'alba, nonostante i ripetuti e massicci trasferimenti fatti dalla Prefettura, ospitava oltre 2.100 persone. E' stato deciso dal capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Viminale, Valerio Valenti, che ha fatto un mirato sopralluogo all'hotspot e a molo Favarolo dove si succedono, a ripetizione, gli sbarchi di migranti. Il prefetto è già in aeroporto e sta lasciando l'isola per rientrare a Roma. "Il Governo sta cercando di dare risposte in maniera strutturale, e non emergenziale, alle esigenze del territorio.

La presenza del capo dipartimento dimostra che lo Stato è attento alle problematiche che poniamo - ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, a margine dell'incontro - .

Attendiamo fiduciosi le risposte".

. (ANSA).