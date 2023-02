Meteo: bel tempo fino a mercoledì, poi pioggia e neve

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Tempo stabile e soleggiato almeno fino a mercoledì, con temperature sopra la media: è l'effetto dell'anticiclone di Carnevale, che da giorni si è piazzato sull'Europa centrale, Italia compresa, ma che ora è in via di esaurimento. Giovedì, infatti, sarà soppiantato da un'area di bassa pressione collocata nei pressi delle Isole Britanniche, che dovrebbe riuscire a pilotare correnti instabili e più fredde fin verso il bacino del Mediterraneo. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, fino al 22 febbraio al Nord e nelle valli interne del Centro continueranno a essere ben presenti foschie o nebbie. La colonnina di mercurio, di giorno, salirà al di sopra delle medie stagionali, facendoci vivere una nuova parentesi di caldo anomalo a causa di un vasto campo di alta pressione che occupa ormai da alcuni giorni gran parte dell'Europa centrale e meridionale avvolgendo così anche il nostro Paese, con temperature su alcuni tratti delle due Isole Maggiori e su alcuni settori dei fondivalle alpini prossime ai 20°C. Da giovedì ci attendiamo un ritorno delle precipitazioni a partire dal Nordovest, in estensione ad altri settori nei giorni successivi. Visto il calo delle temperature potrebbe tornare anche la neve, a tratti abbondante, sull'arco alpino fino a quote medio-basse. La perturbazione potrebbe durare anche per tutto il prossimo weekend, con un più marcato calo delle temperature. Nel dettaglio: Lunedì 20. Al nord: cielo coperto o nebbioso, più sole sulle Alpi. Al centro: nuvolosità irregolare. Al sud: nubi irregolari su coste tirreniche e Puglia.

Martedì 21. Al nord: pioviggine in Liguria, nebbie e nubi basse in pianura. Al Centro: molte nubi ovunque. Al Sud: bel tempo prevalente.

Mercoledì 22. Al nord: prima nebbia poi cielo coperto e pioviggine in Liguria. Al centro: nebbie al mattino, poi cielo coperto. Sulla Sardegna, tutto sole. Al Sud: nebbie sulle valli, poi molte nubi.

Tendenza: peggiora al Nord con piogge, via via più intense nel weekend. (ANSA).