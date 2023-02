L' 'orso' diventato cane, giallo su avvistamento nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 20 FEB - Si è ridimensionato, col passare delle ore, l'allarme seguito al presunto avvistamento di un orso in località Monte Palù nel comune vicentino di Lonigo. Quello che anche per il sindaco di Lonigo sembravano essere a tutti gli effetti le orme di un plantigrado, erano probabilmente solo quelle di un grosso cane Bovaro Bernese che, fuggito dal suo recinto, si era aggirato in mattinata nella zona. Un ulteriore controllo dei forestali, non ha infatti riscontrato orme, chiaramente attribuibili ad un orso. Gli agenti hanno invece scorto a loro volta il grosso Bernese - da lontano molto simile alla fisionomia dell'imponente animale - ed hanno avuto conferma del proprietario che il cane si era liberato, andando a zonzo proprio in quella zona. (ANSA).