Anche Olena Zelenska ha accolto Biden

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Anche la first lady Olena Zelenska ha accolto il presidente degli Usa Joe Biden nella sua visita a sorpresa a Kiev. Biden è arrivato alle 8:00 ora locale, secondo i giornalisti che viaggiavano con lui ed è stato accolto alla stazione dall'ambasciatrice statunitense in Ucraina Bridget Brink.

Il corteo è poi arrivato al Palazzo Mariinsky poco dopo le 8:30 ora locale dove il leader Usa è stato accolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e da sua moglie, Olena Zelenska. "Grazie per essere venuto", ha detto Zelensky, stringendo la mano a Biden. (ANSA).