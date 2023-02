'Acqua bassa' tocca nuovo minimo a Venezia, -70 centimetri

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - Venezia ha toccato nel pomeriggio un nuovo minimo di 'acqua bassa', con una misura di -70 centimetri sullo zero mareografico. Lo riferisce il Centro maree del Comune. Le misure raggiunte finora, da due settimane a questa parte - era stato di -65.. Da domani, tuttavia, spiegano i tecnici del Centro maree, il fenomeno sarà in attenuazione, con picchi di bassa marea compresa tra - 30 e i -55 centimetri..

L'effetto delle basse maree eccezionali è quello di cambiare volto alla città: i canali interni finiscono in secca, mostrando il fondo melmoso, ma compaiono a vista anche le fondamenta di case e palazzi sul Canal Grande.

Convenzionalmente con il termine "basse maree eccezionali" si intende le maree che raggiungono e superano i valori di -50 centimetri. (ANSA).