Tre morti in due diversi incidenti stradali nel Lodigiano

(ANSA) - LODI, 19 FEB - Tra persone sono morte questa sera in due diversi incidenti stradali avvenuti nel Lodigiano.

Un uomo che deve ancora essere identificato è deceduto dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava, una Volkswagen Golf, si è capottata più volte finendo in un fossato a lato della provinciale 115 a Lodi, non lontano dal polo universitario, dopo essere stata tamponata. Due altre auto sono rimaste coinvolte e oltre al deceduto sono rimaste ferite altre due persone, di 72 e 27 anni che hanno rifiutato il ricovero in ospedale. In quel tratto, la provinciale è stretta e, spesso, percorsa a alta velocità. Non si esclude che la fuoriuscita di strada sia avvenuta per un sorpasso azzardato.

Altre due persone sono decedute in uno scontro frontale sulla strada provinciale 235 tra il casello autostradale di Lodi e Sant'Angelo Lodigiano, in cui sono rimaste coinvolte altre 4 persone. In entrambi i luoghi d'incidente le due provinciali sono chiuse per permettere le operazioni di soccorso. (ANSA).