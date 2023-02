Record presenze Carnevale Viareggio, 500mila euro incassi

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 FEB - Superati i 500mila euro di incasso, segnando un nuovo record di presenze rispetto alla domenica precedente, per il quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio (Lucca), nell'edizione dei 150 anni, andato in scena oggi pomeriggio sui viali a mare. Tanta la gente festosa accorsa che ha ammirato sfilare i carri in concorso.

Presente alla manifestazione miss Italia 2022 Lavinia Abate, che non aveva mai assistito al Carnevale viareggino. C'era anche l'attore Neri Marcorè, che nel 2018 ricevette il Burlamacco d'oro. "Visti gli ottimi risultati - dice la presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci - per il prossimo anno sarebbe bello fare il bis". (ANSA).