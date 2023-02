In dieci in ospedale per incidente tra quattro auto

(ANSA) - TRIESTE, 19 FEB - E' di dieci persone ferite - ricoverate in ospedale - il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera a Tolmezzo (Udine) in cui sono rimaste coinvolte quattro auto a bordo delle quali viaggiavano sedici persone, tra le quali un minorenne. Nessuna delle persone ferite rischia la vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 lungo la strada statale 52 all'altezza di una cartiera, nei pressi del ponte di Avons. Nell'impatto una delle quattro auto è finita fuori strada, in un fossato.

Non è stato ancora possibile ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, alla quale stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, la telefonata è stata trasferita alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della sores hanno inviato una ambulanza da Paluzza e due dall'ospedale di Tolmezzo. Sono stati attivati anche i Vigili del fuoco.

