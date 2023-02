Trovato il meteorite di San Valentino, è caduto su un balcone a Matera

E' stato trovato il meteorite di San Valentino. Dopo l'avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell'oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 grammi) attivata nei giorni scorsi in Basilicata, in un'area a nord di Matera, la ricerca ha individuato il luogo della caduta. Il meteorite è caduto verticalmente al suolo con una velocità di circa 300 km/h e nell'impatto ha scheggiato una piastrella del balcone che corre lungo il perimetro di un'abitazione fra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci,

a Matera. Lo annuncia Prisma, Prima Rete Italiana Studio Meteore e Atmosfera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

"Il ritrovamento è avvenuto a soli tre giorni dalla caduta - spiega all'ANSA Daniele Gardiol, astronomo Inaf di Torino e coordinatore nazionale della rete Prisma - e quindi si tratta materiale freschissimo, non contaminato. I meteoriti hanno attraversato quasi inalterati i circa 4,5 miliardi di anni dalla formazione del nostro Sistema Solare e ritrovarne uno appena caduto come quello rinvenuto a Matera aiuta molto gli scienziati a ricostruire le tappe che hanno portato alla formazione dei pianeti, Terra compresa".

Nel mondo dal '59, anno di inizio del rilevamento secondo questi sistemi, sono avvenuti circa 40 ritrovamenti. Questo è il secondo in Italia e a distanza di poco tempo.

All'inizio di gennaio del 2020 era stato ritrovato il meteorite Cavezzo nei pressi di Modena.