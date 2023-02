Si ribalta carro di carnevale in Alto Adige, 16 feriti

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Incidente questa sera al termine della sfilata di carnevale a Montagna, in Alto Adige. Su una strada in leggera discesa, nei pressi di un parcheggio, un carro con una struttura in legno si è ribaltato. Al momento si registrano 16 persone ferite, nessuno fortunatamente non in modo grave. Da Bolzano è partito il gruppo emergenza con i vigili del fuoco, la Croce bianca e la Croce rossa. Si è messo in volo anche l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Egna per i rilievi di legge e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).