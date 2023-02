Il Papa: 'l'ideologia è una peste nella Chiesa'

La formazione dei laici "dev'essere orientata alla missione", e non limitata alla "teoria", "perché così diventa ideologia, e l'ideologia nella Chiesa è una peste". Lo ha detto papa Francesco al Convegno internazionale dal titolo "Pastori e fedeli laici chiamati a camminare insieme". Un'altra "peste" indicata dal Pontefice è quella dei "laici clericalizzati".

Per il Pontefice "è ora che pastori e laici camminino insieme, in ogni ambito della vita della Chiesa, in ogni parte del mondo! I fedeli laici non sono 'ospiti' nella Chiesa, sono a casa loro, perciò sono chiamati a prendersi cura della propria casa. I laici, e soprattutto le donne, vanno maggiormente valorizzati nelle loro competenze e nei loro doni

umani e spirituali per la vita delle parrocchie e delle diocesi. Questa corresponsabilità vissuta fra laici e pastori permetterà di superare le dicotomie, le paure e le diffidenze reciproche", ha affermato.