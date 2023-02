Valditara, portiamo l'educazione stradale nelle scuole

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Col ministro Salvini e il ministro Piantedosi abbiamo previsto nelle scuole un percorso approfondito di educazione stradale. È ora di affermare la cultura della responsabilità e della vita e di fermare la strage quotidiana sulle nostre strade. Tra l'altro gli studenti che seguiranno questo percorso accumuleranno dei crediti formativi per l'acquisizione della patente".

È quanto ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la registrazione di "Generazione Z", intervistato da Monica Setta. Il programma andrà in onda martedì sera in seconda serata su Raidue. (ANSA).