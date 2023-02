Smartphone in aula, dopo circolare ministero più divieti a scuola

Più regole da parte delle scuole e maggior attenzione da parte degli studenti. I primi effetti della stretta del ministero dell'Istruzione sull'uso degli smartphone in classe si iniziano già a vedere. Questo nonostante la circolare inviata agli istituti a fine dicembre - che invita a evitare il più possibile che durante le lezioni si ceda alla tentazione di guardare lo schermo del cellulare, se non espressamente autorizzato per motivi didattici - dia ampia libertà di manovra alle scuole. Secondo una rilevazione effettuata dal sito Skuola.net - interpellando 1.800 alunni di licei, istituti tecnici e professionali - al ritorno sui banchi dopo le vacanze di Natale, infatti, ben 1 studente su 6 ha trovato ad attenderlo una "sorpresa": indicazioni specifiche o nuovi divieti, messi nero su bianco.

Numeri consistenti che vanno ad aggiungersi al lungo elenco di scuole che già in passato avevano provveduto in autonomia sul tema, basandosi sulla normativa di riferimento emanata negli anni, in primis la circolare del 2007 a firma dell'allora ministro dell'Istruzione Fioroni che, per prima, aveva affrontato l'argomento. Alla fine, a conti fatti, attualmente il 75% degli studenti intervistati dichiara una maggiore attenzione da parte della scuola sull'uso degli smartphone a scopo di distrazione personale, figlia di regolamenti scritti o di indicazioni verbali.

Anche se, poi, il livello di "rigore" applicato nel concreto può variare parecchio. In quasi la metà dei casi (44%) non ci sono punizioni preordinate a seconda della violazione commessa. Allo stesso tempo, però, non è trascurabile il fatto che nel resto dei casi le conseguenze possono essere piuttosto pesanti: 1 su 3 racconta che si può arrivare alla nota sul registro, 1 su 4 persino alla sospensione.

Ma che il clima sia cambiato lo si percepisce anche dalle risposte degli studenti. Prima dell'ultima circolare, in quasi il 90% dei casi - a prescindere dall'esistenza di regole chiare - il 49% diceva che praticamente usava il cellulare anche durante le lezioni. Ora il quadro si è modificato. Nella metà dei casi, per evitare problemi, i dispositivi vengono usati in modo meno spudorato (40%) se addirittura non sono del tutto scomparsi da sotto il banco (10%).

Inoltre, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'intervento di Viale Trastevere non trova in disaccordo tutti gli studenti. Infatti per il 18% è "sacrosanto" il bando dello smartphone a scuola per scopi diversi dalla didattica e il 32% è d'accordo con l'erogazione di punizioni in caso di mancato rispetto di regole codificate. La posizione che va per la maggiore è comunque quella della mediazione.