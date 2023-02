Rocca, sarò alleato di Gualtieri per poteri Roma Capitale

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Il sindaco Gualtieri, se vorrà, troverà in me un alleato. Io sono a favore della devoluzione dei poteri a Roma affinché la città sia all'altezza delle altre grandi capitali europee". Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a TgCom24. "Su questo sono sicuro che troveremo un terreno comune nell'interesse dei nostri cittadini ma senza sconti rispetto agli interessi della regione e delle altre province", ha aggiunto Rocca.

"Insieme al sindaco e alla presidenza del Consiglio lavorerò per Expo 2030 che sarebbe un volano per l'economia", ha aggiunto. "Il Lazio ha delle opportunità che perdere sarebbe imperdonabile. Non è scusabile il ritardo sul Giubileo: si sa in anticipo che i pellegrini arriveranno ogni 25 anni - ha proseguito Rocca- . Recupereremo il tempo perduto perché sia occasione di ricchezza diffusa, non solo per Roma ma anche per le province. Bisogna ricordare che la Capitale è la locomotiva ma Il treno del Lazio è composto da molti vagoni". (ANSA).