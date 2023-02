La siccità del fiume Po visibile dallo spazio

È ben visibile dallo spazio, la sofferenza che sta vivendo il fiume Po in questi giorni di siccità e temperature anomale: l'acqua sembra farsi strada a fatica tra i sabbioni a nord di Voghera (Pavia), nell'immagine ripresa dal satellite Sentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea.

L'immagine, acquisita lo scorso 15 febbraio, documenta gli effetti della grave siccità che sta colpendo la Pianura Padana per il secondo anno consecutivo. La riduzione della portata del fiume e lo stravolgimento del paesaggio attorno emergono in tutta la loro drammaticità anche dal confronto tra le immagini satellitari del febbraio 2021 e del febbraio 2023, riprese sempre da Sentinel-2 e pubblicate pochi giorni fa dalla piattaforma Adam (Advanced geospatial Data Management).

Secondo l'Osservatorio dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi), a Piacenza e Cremona il fiume Po ha raggiunto il minimo storico. In Piemonte, sette Comuni hanno dovuto utilizzare autobotti per fornire acqua potabile alla popolazione mentre altre 70 amministrazioni locali del nord Italia hanno dichiarato lo stato di pre-allerta. Inoltre la più grande riserva idrica italiana, il Lago di Garda, è ormai a pochi centimetri dal suo minimo storico.