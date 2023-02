Francesco Sinopoli riconfermato segretario generale Flc Cgil

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'assemblea generale della Flc Cgil riunitasi in questi giorni a Perugia per il V congresso nazionale, ha riconfermato Francesco Sinopoli alla guida della categoria che si occupa delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca, dell'Afam e della formazione professionale, con l'87.6% di voti favorevoli.

Sinopoli, 47 anni, laureato in Giurisprudenza, è dottore di ricerca in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali.

Dopo un intenso impegno nell'associazionismo studentesco all'Università di Bologna, nel 1998 è diventato coordinatore nazionale dell'Unione degli universitari. Nel 2001 iniziò la sua attività sindacale per la Cgil, presso la Camera del lavoro di Bologna. Dal 2003 al 2005 è stato in Nidil Cgil nazionale, la struttura che si occupa di lavoro atipico e dal 2006 lavora per la FLC Cgil nazionale fino a ricoprire, dal 2010 l'incarico di segretario nazionale e dal 2016 ad oggi, quello di segretario generale della categoria. (ANSA).