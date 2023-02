Expo 2030: Gualtieri, proposto a Metsola evento per candidatura

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Con la presidente Metsola abbiamo parlato anche di Expo. Con Tajani abbiamo scritto a lei e a Von der Leyen per organizzare un evento a Bruxelles per presentare la candidatura italiana, e lei si è dimostrata molto amichevole". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di una passeggiata in centro con la presidente del Parlamento UE Roberta Metsola. "L'idea di una partnership con Odessa le è piaciuta molto", ha aggiunto il sindaco, spiegando poi che l'iniziativa può essere un modo per convogliare su Roma i sostenitori della città ucraina. Inoltre, sempre su Expo, Gualtieri ha affermato: "Ieri ho incontrato il leader del partito socialdemocratico romeno che sarà premier a breve, prima del voto per Expo, sempre sul sostegno a Roma". Un fronte sul quale, ha concluso il sindaco, "siamo impegnati". (ANSA).