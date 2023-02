Diocesi di Cesena, sul caso Golinucci chi sa parli

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Sulla vicenda di Cristina Golinucci, "chi sa parli". E' quanto chiede la Diocesi di Cesena alla luce della riapertura da parte della Procura di Forlì delle indagini per l'omicidio della giovane, scomparsa a 21 anni il primo settembre 1992 davanti al convento dei Frati Cappuccini della città romagnola. La Chiesa cesenate, è scritto in una nota "ribadisce la forte vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e alle loro famiglie e l'auspicio che si arrivi quanto prima a verità. Al tempo stesso la Diocesi invita chiunque possa essere in possesso di informazioni utili alle indagini a farsi parte attiva presso gli uffici competenti". (ANSA).