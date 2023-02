Senato lancia lezioni Costituzione con studenti e giuristi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "A lezione di Costituzione, una al mese, per molti studenti presenti nel palazzo del Senato e altri collegati in streaming. Obiettivo, diventare "influencer" della Costituzione. E' l'iniziativa sostenuta dal Senato e intitolata 'L'ora della Costituzione' che prevede un ciclo di incontri con costituzionalisti che illustreranno i principali articoli della Costituzione agli studenti. I contenuti saranno diffusi anche attraverso il sito dell'Ansa. L'idea del ciclo di approfondimenti è stata di Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. "Ne ho parlato con il presidente La Russa che mi ha incoraggiato ad andare avanti - ha spiegato nella presentazione alla stampa nella sala Nassyria del Senato - e poi con l'amico e oggi ministro Giuseppe Valditara. L'idea di questa iniziativa è far conoscere a fondo la nostra Carta". "Il senso di questa iniziativa è far conoscere ai ragazzi il significato, l'esperienza e la portata della nostra Costituzione e soprattutto dell'educazione alla cittadinanza perché non si può essere cittadini consapevoli se non si conoscono i principi fondamentali e lo spirito della nostra Carta costituzionale", ha detto dal canto suo il ministro dell'Istruzione Valditara.

Gli incontri si terranno alle 10.30 nella sala Koch o nella sala Capitolare del Senato e cominceranno il 23 febbraio con la lezione tenuta dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato sui principi fondamentali della Carta (dall'articolo 1 al 12). Seguirà, il 23 marzo, l'approfondimento con l'ex presidente del Senato, Marcello Pera, dedicato ai diritti e doveri dei cittadini (dall'articolo 13 al 28); il 20 aprile con il vicepresidente della Corte costituzionale, Nicolò Zanon e centrato sui rapporti etico-sociali (dall'articolo 29 al 47) mentre il 18 maggio sarà Luciano Violante, ex presidente della Camera a discutere dei rapporti politici, previsti dalla Costituzione negli articoli che vanno dal 48 al 54. Dopo la pausa estiva, le lezioni riprenderanno a settembre e saranno dedicate alla seconda parte della Costituzione.