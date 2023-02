Giannini, al più presto commissariato a Casal di Principe

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Un commissariato a Casal di Principe? Ci stiamo lavorando, non sono abituato a far promesse.

Lavoriamo in maniera alacre per arrivarci al più presto". Lo ha detto a Casapesenna il Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini. (ANSA).