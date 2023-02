Tajani, con turismo radici potremo triplicare presenze in Italia

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Quello del turismo delle radici "è un progetto che punta alla crescita delle presenze turistiche non solo nelle grandi città, ma in tutto il Paese. Abbiamo una potenzialità enorme e potremmo raddoppiare e triplicare le presenze turistiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani all'evento di presentazione del Progetto Pnrr 'Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post Covid-19' alla Farnesina. "Inoltre, serve a difendere la nostra identità, ricordando agli italiani all'estero la propria storia, lingua, cultura", ha aggiunto.

Il progetto "potrà funzionare se c'è una fattiva collaborazione" con le amministrazioni locali e i sindaci, ha sottolineato Tajani. "I territori li conoscete voi meglio noi" e "abbiamo meraviglie nascoste in piccoli comuni che normalmente il turista non visita perché non lo sa. Noi dobbiamo fare in modo che tutto quello che c'è nel nostro Paese venga conosciuto nel modo migliore" e in questo i sindaci "sono uno strumento fondamentale e chiediamo la loro collaborazione". (ANSA).