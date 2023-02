Silvio Berlusconi assolto in processo Ruby ter

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter.

Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, con la formula "perché il fatto non sussiste", hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug, detta appunto Ruby e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

"Ruby è stata tutta un'invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo": è quanto ha detto Karima el Mahroug dopo esser stata assolta a Milano. (ANSA).