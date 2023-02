Karima stringe la mano ai pm: "ho tolto un macigno"

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Karima El Mahroug dopo la lettura della sentenza con cui il tribunale di Milano ha assolto lei, Silvio Berlusconi e tutti gli imputati al processo Ruby ter, si è presentata in aula. Ha stretto le mani al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e al pm Luca Gaglio e ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti.

"Non immaginavo una cosa così - ha detto - Sono contentissima. È stata una liberazione" da una vicenda "che mi ha travolto" quando "avevo 17 anni e che è stata un macigno non da poco". (ANSA).