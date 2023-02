Accoltellò l'ex e uccise il figlio, condanna all'ergastolo

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - Ergastolo e 4 mesi di isolamento diurno per Masih Shahid, il pakistano di 31 anni riconosciuto colpevole dalla Corte d'assise di Cagliari del tentato omicidio della sua ex compagna, Paola Piras, e dell'omicidio premedidato del figlio di lei, il 19enne Mirko Farci, intervenuto per difenderla. La sentenza è stata emessa dopo 2 ore di camera di consiglio, presenti in aula l'imputato, reo confesso, e la vittima della brutale aggressione. La Corte ha anche deciso una provvisionale di 150 mila euro per Paola Piras. I fatti risalgono all'11 maggio 2021 quando Shahid fece irruzione nella casa dell'allora compagna a Tortolì (Ogliastra). (ANSA).