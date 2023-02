Crollo in palazzo Roma,3 condannati a pagare mezzo milione

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Tre condanne e una provvisionale da oltre mezzo milione di euro in favore delle parti civili per il crollo parziale di un palazzo avvenuto il 22 gennaio a Roma, nella zona del Lungotevere Flaminio il 22 gennaio del 2016. Il giudice monocratico della Capitale ha inflitto 2 anni a Massimo Canepa, legale rappresentante della società che provvedeva alla ristrutturazione e un anno al progettista Roberto Mattei e al titolare della ditta esecutrice dei lavori Pasquale Famà. Nei confronti degli imputati, per i quali sono state riconosciute le attenuanti generiche, l'accusa era di crollo colposo. Per i tre la pena è sospesa. (ANSA).