Ucraina: Ciriani, politica estera era ed è chiarissima

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 13 FEB - "Per quanto ci riguarda la politica estera del Governa e del centrodestra era chiarissima in campagna elettorale, è stata chiarissima quando la presidente Meloni si è rivolta alle Camere per la fiducia e non cambia neanche adesso, soprattutto alla luce dell'incontro internazionale che abbiamo svolto. Quindi la politica estera è quella che ha disegnato e confermato la nostra Presidente, dunque per quanto mi riguarda nulla è cambiato". Lo ha detto stamani il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, a margine di un incontro pubblico. (ANSA).