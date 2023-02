Cospito: a Milano volantinaggio anarchico e presidio in Comune

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Volantinaggio davanti all'ospedale San Paolo, dove è ricoverato Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis in sciopero della fame da quasi quattro mesi, e un presidio venerdì prossimo davanti al Comune di Milano.

Sono queste le iniziative annunciate dagli anarchici a Milano per dire 'No al 41 bis, no all'accanimento terapeutico, libertà per tutti e tutte'.

Oggi, domani e giovedì dalle 10 alle 12:30 all'ingresso dell'ospedale sono allestiti banchetti informativi, interventi e volantinaggio per spiegare "cosa sta accadendo in queste settimane e la situazione del compagno che si trova rinchiuso dentro quell'ospedale".

Venerdì l'appuntamento è in piazza Scala per un presidio davanti a Palazzo Marino in cui "protestare contro qualsiasi accanimento terapeutico nei confronti di Alfredo e per diffidare il sindaco a firmare la disposizione di un Tso contrario alla volontà del compagno". (ANSA).