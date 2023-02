Rinvenuto cadavere di una donna sulla spiaggia di Rimini

(ANSA) - RIMINI, 09 FEB - Il cadavere di una donna, apparentemente di giovane età, è stato ritrovato questa mattina alle 8.30 sulla spiaggia di Torre Pedrera a Rimini. Il cadavere si trovava quasi a riva e ad un primo riscontro medico legale non vi sarebbero segni di violenza. Il corpo della donna è stato notato, in una spiaggia ricoperta dalla neve, da un passante.

Sul fatto indaga la Squadra Mobile della Questura di Rimini coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani che ha autorizzato la rimozione della salma per effettuare l'autopsia.

Al momento si escludono interventi di terzi. (ANSA).