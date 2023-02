'Mazzette ai professori', indagine al Conservatorio di Milano

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - I docenti si sarebbero fatti pagare in denaro per favorire alle selezioni di ammissione ai corsi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano gli studenti disposti a pagare una 'mazzetta' nell'ordine di migliaia di euro. Per questo ieri la Procura di Milano ha dato mandato alle forze dell'ordine di perquisire case e uffici di tre professori e due studenti di nazionalità cinese, dei corsi di canto del più grande istituto di formazione musicale in Italia. A darne notizia è oggi il Corriere della Sera. L'ipotesi di reato è corruzione. (ANSA).