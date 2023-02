Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 21:51 con epicentro vicino Siena e ipocentro 8 chilometri di profondità. Lo fa sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

A quanto si apprende non ci sarebbero danni, ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Tanta gente è scesa in strada, in città e in comuni limitrofi al capoluogo. Alla prima scossa sono seguite diverse repliche di minore intensità.