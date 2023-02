Ucraina: ministro Difesa lascia, 'grazie per il supporto'

Il ministro della Difesa ucraino Oleksi Reznikov lascia l'incarico. Dopo che nelle scorse settimane sono stati rimossi molti funzionari del ministero con le accuse di corruzione, anche il titolare del dicastero, cruciale per la guerra, viene sostituito: "Manteniamo la posizione. Grazie a tutti per il supporto e per le critiche costruttive. Traiamo le conclusioni. Continuiamo le riforme. Anche durante la guerra. Stiamo rafforzando la difesa e lavorando per la vittoria. Gloria all'Ucraina!", scrive oggi Reznikov su Twitter.

Kiev lancia l'allarme: Mosca sta attaccando in Donetsk e Lugansk: Il report della mattina dello Stato maggiore dell'esercito ucraino, citato da Unian, riferisce che l'esercito russo sta concentrando gli sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive nelle aree di Kupyan, Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv. Secondo l'esercito di Kiev, 1.030 soldati russi sono rimasti uccisi in battaglia nelle ultime 24 ore, portando così le perdite totali dell'esercito russo a circa 133.190 militari morti. "Nelle ultime 24 ore, le forze di difesa ucraine hanno respinto gli attacchi degli occupanti nelle aree degli insediamenti di Novoselyvske, Kreminna e Dibrova della regione di Lugansk e di Verkhnyokamianske, Vesele, Zaliznyanske, Krasna Gora, Bakhmut, Ivanovske e Paraskoviyvka, nella regione Donetsk", dichiara lo Stato maggiore. Il leader separatista filorusso Denis Pushilin, citato dalla Tass, riferisce che le forze russe hanno ottenuto alcuni successi nella zona di Siversk, fondamentali per la liberazione di Krasny Lyman, nel Donetsk.

Ucraina: un carro armato coperto dalla neve nella regione di Donetsk

I dubbi di Londra. Secondo il Ministero della Difesa britannico, la Russia non dispone quasi certamente delle munizioni e delle unità di manovra necessarie per un'offensiva di successo. "Le forze russe sono riuscite a guadagnare solo alcune centinaia di metri di territorio a settimana. Questo è quasi certamente dovuto al fatto che la Russia non dispone delle

munizioni e delle unità di manovra necessarie per un'offensiva di successo. È probabile che - sostiene l'intelligence Gb - i comandanti di alto livello facciano piani che richiedono unità sotto organico e inesperte per raggiungere obiettivi irrealistici, a causa delle pressioni politiche e professionali".