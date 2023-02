Ciatti: il pm di Roma chiede l'ergastolo per Bissoultanov

Il Pm di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per il ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio volontario per la morte di Niccolò Ciatti e attualmente latitante. La richiesta è stata avanzata al termine della requisitoria davanti ai giudici della Corte d'Assise di Roma.

"Un omicidio commesso in pochi secondi: un crimine tremendo a cui hanno assistito molte persone, tra cui gli amici della vittima. Uccidere ha un significato ampio, può succedere in un incidente in auto o sul lavoro, Niccolò invece è stato ammazzato, assassinato, gli è stata tolta la vita in maniera crudele". Lo ha detto il pm Erminio Amelio nelle requisitoria. Ciatti, originario di Scandicci (Fi), venne ucciso con pugni e calci l'11 agosto del 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna.