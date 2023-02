Sul web 5 ragazzi su 10 oltre 5 ore. Nel 2020 erano solo 3

Diminuiscono i giovani e giovanissimi che affermano di essere connessi alle nuove tecnologie oltre 5 ore al giorno: oggi sono il 47%, contro il 54% del 2022 e il 77% del 2021. Non si è ancora ai livelli di febbraio 2020, quando gli "iperconnessi" si fermavano alle soglie del 30% del campione, ma appare ormai alle spalle la tendenza dello scorso biennio.

Il dato arriva da un sondaggio realizzato da "Generazioni connesse" che quest'anno ha coinvolto 3.488 studentesse e studenti delle Scuole secondarie di I e II grado e che è stato diffuso dal ministero dell'Istruzione.

Due ragazzi su 3 usano i social per restare in contatto con gli altri, 1 su 2 per seguire creator e influencer. Ma, ad esempio, tra quanti si informano sull'attualità tramite il web - ovvero il 94% del campione analizzato - la maggior parte (39,5%, circa 4 su 10) utilizza proprio i social network come fonte primaria. Solo 1 su 4 (26,3%) si rivolge prioritariamente ai siti di notizie eq questo dovrebbe spingere a intensificare gli sforzi nella lotta alle fake news. C'è anche chi va oltre, e chi sulle piattaforme investe sul proprio futuro: se, complessivamente, quasi 1 su 5 (18%) parallelamente agli studi dice di svolgere anche piccole attività lavorative, tra questi poco meno di un terzo (5%) ha deciso di puntare sul digitale. La porzione più consistente si è orientata proprio sui social media, ad esempio creando pagine personali, dal carattere anche commerciale, o gestendo pagine social di altri. Il 51% pensa che quella possa diventare, un domani, un'occupazione a tempo pieno.

Tra gli intervistati, 2 su 3 hanno già sperimentato l'Intelligenza Artificiale per creare testi vari da utilizzare per lo studio o per usi personali..