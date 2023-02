Ragazza muore dopo aver mangiato un tiramisù, quattro indagati

Ci sono 4 indagati per il caso della 20enne morta ieri dopo dieci giorni di coma in seguito ad uno shock anafilattico, causato da un tiramisù dichiarato vegano ma che invece, questa è l'ipotesi, conteneva "proteine del latte", alimento a cui la giovane era allergica. I reati sono omicidio colposo, frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Lo comunica il procuratore di Milano Marcello Viola. Gli accertamenti sono stati delegati al Nas dei carabinieri e all'Ats. Il prodotto è stato ritirato dal "commercio a seguito di sequestro probatorio" disposto dalla Procura ed eseguito dalla Polizia.