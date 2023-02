Aereo centra cavi della funivia del Cermis, morti e feriti - Dagli archivi dell'ANSA

ZCZC0250/RMB

AEREO CENTRA CAVI FUNIVIA DEL CERMIS, MORTI E FERITI

(ANSA) - CAVALESE (TRENTO), 3 FEB - Un aereo si e' schiantato questo pomeriggio sui cavi della Funivia del Cermis in localita' Masi di Cavalese. L' incidente avrebbe provocato vari morti. Gia' in passato l' impianto era rimasto coinvolto in un incidente con numerosi morti. (SEGUE). DEC 03-FEB-98 16:12 NNNN ZCZC0268/RMB

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Secondo le prime informazioni pervenute dagli uomini del Soccorso Alpino giunti sul posto, i morti sarebbero una decina. L' aereo avrebbe tranciato i cavi della funivia che scende da Monte Cerm is a Cavalese. La cabina, secondo quanto si e' appreso, sarebbe precipitata con tutto il suo carico umano. Sul posto stanno per sopraggiungere anche tre squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di base a Passo Rolle. (ANSA). TP/IAT 03-FEB-98 16:33 NNNN ZCZC0272/RMB

AEREO CENTRA CAVI FUNIVIA DEL CERMIS, MORTI E FERITI (3)

(ANSA) - CAVALESE (TRENTO), 3 FEB - Al momento dell'incidente, verso le ore 15,30, due cabine erano in movimento. La rottura del cavo ne ha bloccato una che e' rimasta sospesa nel vuoto mentre l'altra e' caduta causando appunto morti e feriti. Sul posto si sono subito diretti elicotteri e mezzi di soccorso del Trentino e del vicino Alto Adige oltre a quelli della Guardia di Finanza. Ancora non e' chiaro se il velivolo si sia schiantato contro la montagna per un qualche guasto tagliando cosi' il cavo della funivia o se invece stesse volando troppo basso. (SEGUE). VT 03-FEB-98 16:38 NNNN ZCZC0278/RMB

U CRO S0B S41 NIE QBJC AEREO CENTRA CAVI FUNIVIA DEL CERMIS, MORTI E FERITI (4)

(ANSA) - CAVALESE (TRENTO), 3 FEB - Secondo informazioni della Protezione civile del Trentino sarebbero stati alcuni testimoni oculari a notare l' impatto dell' aereo contro i cavi della funivia, poi precipitata al suolo. L' aereo, probabilmente di tipo militare, ha poi ripreso quota. La funivia, che saliva, e' precipitata a circa 200 metri dal punto del precedente incidente di dieci anni fa. Secondo informazioni della polizia i morti sarebbero una decina. Sul posto si sta recando il procuratore capo della repubblica presso il tribunale di Trento Francantonio Granero accompagnato dal capo della squadra mobile Paolo Sartori. (SEGUE).

