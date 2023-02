Usuelli: Cospito in piedi per mezz'ora, respira bene

Con Alfredo Cospito "abbiamo parlato in piedi per mezz'ora, una sbarra ci divideva. Era vigile, reattivo e respirava bene: è in grado di sostenere un dialogo anche con passaggi complicati". Così il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli durante l'evento di presentazione a Milano dei candidati Radicali che alle regionali sostengono Pierfrancesco Majorino.

Usuelli ieri ha visitato il carcere di Opera incontrando, tra gli altri, anche l'anarchico Alfredo Cospito: "La carenza di cibo - ha sottolineato il consigliere - non gli fa perdere la lucidità mentale".

"Cospito dice che non c'è differenza tra Sassari e Opera al momento per i suoi bisogni",ha aggiunto Usuelli. L'anarchico è stato recentemente trasferito da Sassari al Centro di assistenza integrata del carcere di Opera.