Agguato ad Alatri: interrogate due persone, nessun provvedimento

Sono andati avanti fino a notte fonda gli interrogatori nei confronti delle due persone che si sono presentate ai carabinieri di Alatri in merito all'indagine sull'agguato avvenuto lunedì sera nel centro cittadino e costato la vita al 19enne Thomas Bricca.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, non sarebbe stato emesso alcun provvedimento nei confronti dei due. Non è ancora chiaro quale sia stato il loro ruolo nell'agguato. Non è escluso che in giornata possano essere sentite altre persone in caserma per chiudere definitivamente il cerchio e fermare gli autori dell'omicidio.

Intanto sul luogo dove è morto il ragazzo sono stati deposti alcuni mazzi di fiori da parte degli amici che ieri, appresa la notizia della scomparsa, si sono ritrovati accanto alla scalinata dell'omicidio. "Le parole non basteranno mai per spiegare cosa si prova a perdere un 'cucciolotto' come ti chiamavamo noi, come te - si legge su uno dei bigliettini -. Per sempre sarai con noi".