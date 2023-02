Scuola: classi al freddo, protesta studenti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 01 FEB - Bloccati gli ingressi dell'istituto professionale Pietro Piazza di Palermo. Questa mattina gli studenti non sono entrati in classe e sono rimasti davanti alla scuola per protestate contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti.

"Non siamo studenti di serie B" si legge nello striscione. Cori, fumogeni e slogan al megafono per "attirare l'attenzione del dirigente scolastico e della città metropolitana, che ha la competenza sull'edilizia scolastica e sulla manutenzione dell'impianto".

"Protestiamo per i nostri diritti - spiega Pietro Barbalà, rappresentante d'istituto - perché non possiamo continuare a fare lezioni in aule gelide, in cui non c'è la temperatura minima per studiare. La caldaia è rotta: pretendiamo che si intervenga immediatamente per risolvere il problema o ci rifiutiamo di entrare in classe a oltranza".

"Quello della mancanza di riscaldamenti è un problema che coinvolge troppe scuole in città, elementari, medie e superiori.

Le proteste montano ormai da giorni, soprattutto dopo il caso di ipotermia che ha coinvolto una bambina di 10 anni. Qualche giorno fa anche al Majorana e al Marco Polo gli studenti avevano mostrano malumore con blocchi didattici e assemblee straordinarie", ricordano i manifestanti "La nostra scuola è fatiscente - continua Umberto Dolce, rappresentante di consulta -, abbiamo troppe carenze. Mancano persino le derrate alimentari per poter svolgere la pratica all'interno della scuola. Come è possibile che ciò avvenga in un istituto alberghiero? Se non ci ascoltano, saremo noi a farci sentire e urlare più forte". (ANSA).