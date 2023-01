Roccella, non voglio riportare le donne a casa

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "C'è una critica che mi tocca particolarmente, qualcuno ha detto con questa attenzione così specifica sul materno e sulla maternità si vogliono riportare le donne a casa. Premesso che una donna che ha fatto e fa politica e conosce perfettamente gli ostacoli che ha dovuto superare, mi sembra che difficilmente voglia riportare le donne a casa. A me sembra che sia esattamente il contrario che la mancata attenzione allo specifico materno, agli specifici problemi che le donne hanno sul lavoro di conciliazione, ma non solo, ricaccia eventualmente le donne a casa. Noi invece vogliamo esattamente il contrario. Mettendo l'attenzione in particolare sui problemi che le mamme affrontano, soprattutto quando devono rientrare dal lavoro, basta vedere le motivazioni delle dimissioni volontarie, solo così possiamo evitare che le donne tornino a casa, non volendo in particolare tornare a casa". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella durante la sua audizione nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Affari Sociali del Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. (ANSA).