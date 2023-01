Offese social alla chef che ha cucinato per migranti a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 GEN - Odio social per Silvia Cardarelli, chef dell'Osteria della Corte di Spezia che assieme alla sua brigata di cucina, che comprende tra gli altri l'aiuto cuoco Kassim arrivato dal Ghana con un barcone, all'arrivo della nave Geo Barents ha preparato 180 pasti per i profughi. La donna ha infatti postato sul proprio profilo facebook una mail di insulti ricevuta dopo il gesto.

"Mi fate schifo, Siete solo sabotatori infami, non sono mai venuto da voi ma non comincerò proprio oggi avendo letto il vostro oltraggio e scempio al popolo italiano regalando pasti a dei parassiti invasori infetti nemmeno buoni per i forni a legna. Bastardi morite pure voi".

La chef ha risposto però con ironia "Mi sento come Ibra quando dice agli avversari speriamo che fischino così mi carico" sono state le sue parole mentre a centinaia hanno espresso solidarietà commentando il suo post. (ANSA).