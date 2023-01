Il padre di Thomas Bricca, mi avete spezzato il cuore

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Mi avete spezzato il cuore bastardi tossici. Dio perdona, io no, no". Così il padre di Thomas Bricca, Paolo, in un post sui social esprime il suo dolore per l'agguato a colpi di pistola di cui è stato vittima il figlio nel centro di Alatri ieri sera. Il giovane è stato dichiarato clinicamente morto.

"Thomas era il classico bravo ragazzo, forse il colpo non era destinato a lui. Chi ha sparato avrebbe sbagliato bersaglio e di mezzo c'è andato Thomas", dicono alcuni amici del giovane.

(ANSA).